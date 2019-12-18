Satranç şampiyonları Başkan Kılıç'ı ziyaret etti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın makamında geçekleştirilen buluşmaya Yeniden Refah Partisi Maltepe İlçe Başkanı Küçükağa Hacıefendioğlu, turnuva şampiyonu öğrenciler ve aileleri katıldı. Kupaları ve madalyalarıyla birlikte gelen öğrencileri tebrik eden Başkan Kılıç, "Sizlerle gurur duyuyorum. Maltepe'de sizin gibi genç yetenekleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana sizin gibi genç yeteneklerimizin çabasına sahip çıktım. Her koşulda destek oldum. Sizler de benim için çok değerlisiniz. Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'nda şimdiden başarılar diliyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" diye konuştu.

MALTEPE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Türkiye Satranç Federasyonu'nun lisanslı sporcuları olan öğrenciler, Mehmet Fatih Keçeci, Halil İbrahim Yalçın, Kerem Altan Çalıkoğlu, Emir Bünyamin Baran, okul adına katıldıkları İstanbul Turnuvası'nda takım olarak şampiyon oldular. 18 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan öğrenciler, İstanbul şampiyonu olarak Maltepe'yi temsil edecekler.