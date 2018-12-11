Satranç Tekirdağ İl Birinciliği Turnuvası

11 Aralık 2018 Salı 13:16



11 Aralık 2018 Salı 13:16

2018-2019 Yıldızlar, Küçükler ve Yetişkinler Tekirdağ İl Birinciliği Satranç Turnuvası, Çorlu Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirildi. Turnuvanın açılış hamlesini Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptı.Çorlu Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen 2018-2019 Yıldızlar, Küçükler ve Gençler Tekirdağ İl Birinciliği Satranç Turnuvasında Tekirdağ'ın tüm ilçelerinden 07-18 yaş gruplarında katılan 400 sporcu mücadele etti. Açılış hamlesini Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un yaptığı ve 4 gün süren mücadelelerde 16 hakem görev aldı. Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Aylin Aydoğdu ve Başhakem Ebru Altıncı nezaretinde gerçekleştirilen turnuva sonunda 46 sporcu derece elde etti.Turnuvanın son gününde düzenlenen ödül töreninde konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt turnuvanın oldukça başarılı geçtiğini ifade ederek, "Turnuvaya katılarak mücadele eden sporcularımızı, onları bu mücadelede destekleyen ve yalnız bırakmayan ailelerine, turnuvanın gerçekleştirilmesinde önemli rol üstlenen hakem heyetimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Başkan Sarıkurt'un konuşmasının ardından ödül törenine geçilirken mücadeleler sonunda dereceye giren isimler işe şöyle sıralandı: 7 Yaş Kızlar: Zeynep Simal Öztürk, Buğlem Aşık ve Nil Sönmez. 7 Yaş Erkekler: Bartuğ Şahin, İlhan Emir Gülen ve Mehmet Utku Coşkun. 8 Yaş Kızlar: Azra Gaye Asri, İrem Keskin ve Zümral Yazıcı. 8 Yaş Erkekler: Mete Kaplan, Mehmet Kağan Dereli ve Mehmet Özkan Eligül. 9 Yaş Kızlar: Asya Arslan, Ceren Kahraman ve Nisanur Balcı. 9 Yaş Erkekler: Ateş Atabey Ayhan, Atalay Uras Yeltekin ve Can Tuna Kaynar. 10 Yaş Kızlar: Erem Aydın, Ece Naz Sönmez ve Ece Zengin. 10 Yaş Erkekler: Batuhan Avcı, Kerem Barkın Yıldız ve Yağız Efe Deniz. 11 Yaş Kızlar: Doğa Deniz Urgan, Ayşe Beyza Ataman ve Ecrin Eren. 11 Yaş Erkekler: Ahmet Efendioğlu, Oğuz Kağan Aktaş ve Ege Tüzün. 12 Yaş Kızlar: Zeynep Gül, Hilal Yalvaç ve Elif Öter. 12 Yaş Erkekler: Şahin Ergin, Talha Semih Elmacı ve Atakan Ceylan. 13 Yaş Kızlar: Ayşem Elif Çeliker. 13 Yaş Erkekler: Rüzgar Yalçın, Cenk Batur Aslan ve Ekrem Yağız Tez. 14 Yaş Kızlar: Tuana Çiçekçi, Gülsena Duran ve Naz İlhan. 14 Yaş Erkekler: Kaan Ceylan, Tuna Adatepe ve Berk Atalay. 15 Yaş Kızlar: Buse Ceren Acır. 15 Yaş Erkekler: Efe Balbay, Remzi Tunca ve Beren Vatansever. 16 Yaş Kızlar: Ayşe Müge Sunay, Elvin Sunay ve Fatma Öztürk. 16 Yaş Erkekler: Berkcan Çağlar İşcan, Koray Tan ve Orhan Eren Karabıyık. 17 Yaş Kızlar: Ceren Kös. 17 Yaş Erkekler: Emre Şenol, Alper Bilgin ve Barış Can Durak. 18 Yaş Erkekler: Cihan Kulaoğlu, Mert Yılmaz ve Fazılcan Keleş. - TEKİRDAĞ