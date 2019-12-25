Haberler » Spor » Satranç Türkiye Kupası, Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği düzenlendi - Spor

Satranç Türkiye Kupası, Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği düzenlendi

Bilecik'te uzun bir aradan sonra Satranç Türkiye Kupası, Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği turnuvaları düzenlendi.

25.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:22 Satranç Türkiye Kupası, Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği düzenlendi
'te uzun bir aradan sonra Satranç Türkiye Kupası, Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği turnuvaları düzenlendi.

Bilecik kent merkezi ve 7 ilçesinden katılan 120'ye yakın sporcunun müracaat ettiği satranç turnuvaların 3'ü Atatürk Salonu'nda yapılan yarışmalar ile tamamlanırken, 4-5 Ocak 2020'de yapılacak kadınlar il birinciliği turnuva sona erecek.

Bilecik Satranç İl Temsilcisi Cumhur Bababoğlu Bilecik'in en iyileri belirlendiği ve belirleneceği turnuvalarda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Bugün burada 100'ü aşkın katılımı ile 3 turnuvamızı tamamladık. Sadece Ocak ayında düzenlenecek olan kadınlar il birinciliği turnuvamız kaldı. Uzun bir aradan sonra düzenlediğimiz turnuvaya katılımın yüksel olması bizi sevindirdi. İlimizde satranca emek veren hakem ve antrenör camiasının yanı sıra, destek gösteren özel ve kamu birimlerine tek, tek teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan düzenlenen turnuvalarda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi. - BİLECİK

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:17   Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Finallerinde Attığı Tüm Goller - Spor
14:12   Bursa Büyükşehir, Kupa Voley'de tur peşinde - Spor
14:12   Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor
14:09   Hamza Hamzaoğlu: "Sio bu hafta da herhalde bizimle beraber olamayacak..." - Spor
14:09   Fernando Muslera'nın idman topu 4 bin 500 TL'ye satıldı - Spor
14:06   Eric Cantona'dan Manchester United'a sert eleştiri - Spor
12:28   Beşiktaş Emir Umit transferini ve 4 ismin ayrılacağına dair haberleri yalanladı - Spor
12:28   Muslera'nın topu açık artırmada satıldı - Spor
11:40   Olaylı derbi sonrası TFF'den Cüneyt Çakır kararı - Spor
10:49   Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'nın F.Bahçe'ye transfer olacağı iddia edildi - Spor
25.12.2019 14:26:21