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Satranç turnuvası sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından Kaysermall Alışveriş Merkezi'nin sponsorluğunda düzenlenen satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

20.08.2019 15:16 Satranç turnuvası sona erdi
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından Kaysermall Alışveriş Merkezi'nin sponsorluğunda düzenlenen satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

17-18 Ağustos tarihleri arasında 148 sporcunun 3 kategoride 6 turda doğru hamle yapabilmek için mücadele ettiği turnuva kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve ailelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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