Satranç Turnuvasında İl Birincileri Belirlendi

Türkiye
Satranç Federasyonu Kilis
Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvasında il birincileri belirlendi.
Zeytçioğlu İlkokulunda Küçükler il birinciliği turnuvası düzenlendi.Ödul törenine Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı' da katildi.
Turnuvada 11 yaş genel kategoride birinci Kazım Kaya
, İkinci İsmail Safa Yöntem, üçüncü Abdülsamet Yaşar
, 12 yaş genel kategoride birinci Salih Demir
, Fethiye
Tohumcu, üçüncü ise Mehmet Hanifi
Kurt oldu, 10 yaş kategorisi
birinci Serkan Kaya
, ikinci Abdulkadir Yırtlaz, üçüncü Ahmet Efe
Can, 10 yaş kız kategorisi, birinci Elifnaz Şakar, İkinci Zeynep Şerbetçioğlu, üçüncü ise Azra Melek Şakar oldu
Dereceye girenlere Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilcisi Gönül Çelen
ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı tarafından verildi. - KİLİS
Türkiye,Kilis
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:40