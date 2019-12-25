Satranççılar kupalara doymuyor

Bursa Küçükler 10-11-12 Yaş Satranç İl Birincilikleri Özel Teknoloji Fen Okulları'nda düzenlendi. Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen organizasyonda 6 kategoride 122 sporcu hamle yaptı.

İki gün boyunca sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 4 kategoride şampiyon oldu. Kalan 2 kategoriyi ikincilikle tamamlayan Büyükşehirli sporcular 18 kupadan 12 tanesini alarak turnuvaya damga vurdu.

Hedef milli takım

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un derece elde eden 13 sporcusu 18-25 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya'da yapılacak Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası'nda mücadele edecek.Antalya'da Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmek isteyen sporcular, milli takım havuzu ve kupalar için mücadele edecek.