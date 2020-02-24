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Satrancın Küçük Ustaları KAYSERmall' de Kıyasıya Mücadele Etti

KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

24.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:33Satrancın Küçük Ustaları KAYSERmall' de Kıyasıya Mücadele Etti
KAYSERmall Outlet ve Satranç Federasyonu İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

22-23 Şubat tarihlerinde saat 10: 30'da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. Her kategoride 64 sporcu ve 3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi.

KAYSERmall Outlet Alışveriş ve Eğlence Merkezi Müdürü Mustafa Gökdemir, "Gençlerimiz için faydalı olan satranç turnuvasını sık sık düzenliyoruz. Satranç turnuvasına olan ilginin giderek artması bizi mutlu ediyor. Bu ay ki turnuvada da gençler hem eğlendiler hem de çekişmeli dakikalar yaşadılar. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz " dedi - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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