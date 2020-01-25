Satrancın şampiyonları ödüllerini aldı

ANTALYA'da 2 bin 557 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödül verildi.

Antalya 'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası sona erdi. 7 gün süren şampiyonaya 81 ilden 2 bin 557 sporcu katıldı. Turnuvanın son gününde düzenlenen törende kategorisinde dereceye giren sporculara madalya verildi. Törende sporcular, velileri, teknik heyet olmak üzere 7 bin kişilik satranç ailesi bir araya geldi. Törende en küçük sporcular Yağmur Kahya ile Reha Zengin ve kıdemli sporcu Hayati Topaloğlu'na ödül verildi. Madalya kazanan sporcuların milli takıma seçilmeye ve uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandığı belirtildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonada çekişmeli, heyecanlı müsabakalar yapıldığını anlattı. Şampiyonanın öneminden değinen Tulay, dereceye giren sporcuları tebrik etti. Şampiyonada 7 yaşından 77 yaşına sporcuların bir araya geldiğini vurgulayan Tulay, şampiyonaya giren her sporcunun da sonraki turnuvalarda başarı kazanması için çalışmalarına devam etmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Törene katılanlar

Salondan detay

Başkan Gülkız Tulay konuşma

Ödül verilmesi

- Antalya