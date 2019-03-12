Satrancın Ustaları Bu Kez Çocuklara Umut Oldu

Turnuvaya katılan 285 sporcu lösemili çocuklara umut olmak için yarıştı.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Konak Rotary Kulübü her yıl farklı bir kurum adına düzenlediği ve geleneksel hale gelen satranç turnuvasını bu yıl Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) yararına gerçekleştirdi. İlk kez 1991 yılında İzmir'de lösemili çocuklara maddi ve manevi destek vermek amacıyladernek olarak kurulan, 1995 yılında vakfa dönüşen merkez kurulduğu günden bu güne kanser hastası çocuk ve erişkinlere destek olmayı sürdürüyor.

Konak Rotary Kulübü tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda,Rotaryen Erdoğan Tözge anısına ve KİTVAK yararına düzenlenen Konak Rotary Geleneksel Satranç Turnuvasında derece alan sporculara yarışmanın finalinde yapılan törenle 4 kategoride 31 adet altın, 16 satranç kitabı ve 50 adet madalya verildi. Satranç sporunun büyük ustaları olan 2 GM (Grand Master), 3 IM (International Master), 6 FM (Fide Master) ve 2 CM (Candidate Master) olmak üzere toplamda 13 ünvanlı sporcunun da yarıştığı, son derece çekişmeli ve üst düzey satranç maçlarının oynandığı A Kategorisinde, FM Rashad ZEYNALLI, 2. GM Vugar RASULOV ve 3. IM Mert YILMAZYERLİ oldu. Turnuvanın B kategorisinde,birinci Şiar ALGÜNERHAN, ikinciAlihan AYDEMİR ve üçüncü Utku IŞIL, Turnuvanın C kategorisinde,birinciRamazan Berke YALÇINKAYA , ikinci Salih Efecan KÜÇÜK ve üçüncü Görkem ÖZER, Turnuvanın D kategorisinde,birinciHasan KURT, ikinci Cansın YAVUZ ve üçüncü Ayda Lara AKBULAK oldu. Açık kategori birincisi FM Rashad ZEYNALLI'ya KİTVAK özel ödülü verildi.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Alaeddin Demircioğlu Konak Rotary Kulübü tarafından bu yıl KİTVAK yararına, merhum Erdoğan Tözge anısına düzenlenen turnuvanın finalinde, bir sonraki hamleyi düşünerek düşünce yapısını olması gerektiği hale getiren, geliştiren, ilerleten çok faydalı bir zihin sporu olan satrancın düzenlenen bu turnuvada çok yönlü fayda sağlayan bir etkinlik olduğuna değinerek yarışmaya katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler