Satrancın Yıldızları Yarıştı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:10



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:10

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Denizli Temsilciliğinin birlikte organize ettiği yarışma 13-18 yaş yıldızlar turnuvası ile devam etti.Bir aşıveriş merkezinde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen yarışma ile dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasında Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı. 120 sporcunun katıldığı yıldızlar kategorisinde yapılan törenle şampiyonlar ödüllerini aldı. Dereceye giren 33 sporcu 19-26 Ocak 2019 tarihlerinde Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı. - DENİZLİ