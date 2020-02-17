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Satrançla hayata hazırlanıyorlar

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı spor tesislerinde ilçe çocukları satranç öğrenerek hem zeka gelişimlerini arttırıyor hem de sosyalleşiyorlar.

17.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:38Satrançla hayata hazırlanıyorlar

Çocukların erken yaşta zeka gelişimlerine destek olmak, stratejik ve analitik düşünme becerileri kazanmasını sağlamak amacıyla Belediyesi, Yahya Kemal ve Tesislerinde çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde satranç öğretiyor.

Haftanın 6 günü gruplar halinde satranç eğitimlerinin verildiği tesislerde 10 ayda 650'den fazla öğrenci satranç öğrendi.

Çocuklar sadece satranç öğrenmekle kalmıyor; hem zeka gelişimlerini arttırıyor hem de sosyalleşiyorlar. Satrancın uluslararası alanda kabul görmüş birçok faydası var. Zekayı geliştirmesinin yanı sıra kötü alışkanlıkların önlenmesinde, kendine güven duygusunun kazanılmasında, konsantrasyon sağlamada, doğru arkadaşlıklar edinilmesinde uzmanlar, satrancın etkili olduğunu belirtiyor.


Yahya Kemal, Kağıthane, Hamidiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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