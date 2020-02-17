Satrançla hayata hazırlanıyorlar

Çocukların erken yaşta zeka gelişimlerine destek olmak, stratejik ve analitik düşünme becerileri kazanmasını sağlamak amacıyla Kağıthane Belediyesi, Yahya Kemal ve Hamidiye Spor Tesislerinde çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde satranç öğretiyor.

Haftanın 6 günü gruplar halinde satranç eğitimlerinin verildiği tesislerde 10 ayda 650'den fazla öğrenci satranç öğrendi.

Çocuklar sadece satranç öğrenmekle kalmıyor; hem zeka gelişimlerini arttırıyor hem de sosyalleşiyorlar. Satrancın uluslararası alanda kabul görmüş birçok faydası var. Zekayı geliştirmesinin yanı sıra kötü alışkanlıkların önlenmesinde, kendine güven duygusunun kazanılmasında, konsantrasyon sağlamada, doğru arkadaşlıklar edinilmesinde uzmanlar, satrancın etkili olduğunu belirtiyor.