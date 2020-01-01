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Satrançta dereceye girenler kupalarını aldı

İnönü Üniversitesi Satranç Topluluğu tarafından 52 yarışmacının katıldığı "Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" düzenlendi.

01.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:53 Satrançta dereceye girenler kupalarını aldı
İnönü Üniversitesi Satranç Topluluğu tarafından 52 yarışmacının katıldığı "Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" düzenlendi. Final maçı 26 'ta yapılan turnuvanın birincisi Alican Alkaş oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları ve ödülleri İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Sağlık Kültür ve Daire Başkanı Ömer Çelik'in katılımlarıyla takdim edildi.

Dereceye giren satranç sporcuları ise şu şekilde: 1. Alican Alkaş, 2. Halil İbrahim Kalkan, 3. Emrullah Cankurt. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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