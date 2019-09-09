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Satrançta FIDE Başkanlar Kurulu toplandı

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanlar Kurulu toplantısı Macaristan'da yapıldı.

09.09.2019 15:12 Satrançta FIDE Başkanlar Kurulu toplandı
Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanlar Kurulu toplantısı Macaristan'da yapıldı.
Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, FIDE 3. çeyrek başkanlar kurulu toplantısı başkent Budapeşte'de gerçekleştirildi.
Toplantıya Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve FIDE Asbaşkanı Gülkız Tulay'ın yanı sıra FIDE Etkinlikler Komisyonu Başkanı Özgür Solakoğlu da katıldı.
Toplantıda aralık ayında planlanan Olağanüstü Genel Kurul ve FIDE statüsünde yapılacak değişikliklerin yanında dünya şampiyonası süreçleri, komisyon raporları ve FIDE işleyişiyle ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Macaristan, Spor

Kaynak: AA

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