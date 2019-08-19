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Satrançta kıyasıya mücadele

Satranç turnuvası Kayseri'de büyük ilgi gördü.

19.08.2019 13:03 Satrançta kıyasıya mücadele
Satranç turnuvası Kayseri'de büyük ilgi gördü. Turnuvada 3 farklı yaş grubundan çocuklar kıyasıya mücadele etti.

KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü. 17-18 Ağustos tarihlerinde saat 10: 30'da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. 3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi.

Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Serkan Gök, Alışveriş merkezinde bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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