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Satrançta Şampiyon Menteşe Belediyespor

Menteşe Belediyespor Satranç Takımı 2020 Muğla Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasında U12 Kadınlar, U18 Kadınlar ve U18 Genel kategoride İl birincisi olarak büyük bir başarıya imza attılar.

09.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:49
Satrançta Şampiyon Menteşe Belediyespor

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapılan 16 takım ve 75 sporcunun katıldığı şampiyonada Muğla birincisi olan Menteşe Belediyespor Satranç Takımı, 5 – 11 Nisan tarihleri arasında Karaman'da yapılacak Türkiye Satranç Şampiyonasında Muğla'yı temsil edecekler.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "2020 Muğla Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasında U12 Kadınlar, U18 Kadınlar ve U18 Genel kategoride İl birincisi olan satranç sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporcularımız, 5 -11 Nisan tarihleri arasında Karaman'da yapılacak Türkiye Satranç Şampiyonasında İlimizi temsil edecekler. Satranç sporcularımızın şampiyonada ilimizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum." dedi.

Turnuva sonunda birinci olan Menteşe Belediyespor satranç sporcuları U12 Kadınlar kategorisinde Elvin Naz Karamersin, Reyhan Türkoğlu, U18 Kadınlar kategorisinde Bengi Hafızoğlu, Mihriban Hekimoğlu, U18 Genel kategorisinde ise Arda Uzgur, Alperen Özcan, Hakan Koyuncu ve Batıkan Aybey Akın'a ödülleri törenle verildi.

Başarılı sporculara ödülleri, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban, Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, Muğla Spor Başkanı Erol Kapiz, TSF Muğla İl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici, Turnuvanın Başhakemi ve TSF Menteşe/Marmaris İlçe Temsilcisi NA Barış Öztürk , TSF Seydikemer İlçe Temsilcisi Gökçe Mermer, TSF Ula İlçe Temsilcisi Mehmet Emin Kocakaplan ve turnuva hakemleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Menteşe, Muğla, Güncel
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