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Satrançta Şampiyon, Menteşeli Sporcular

Türkiye Satranç Federasyonu Marmaris İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen ""Marmaris Şubat Ayı Elo Satranç Turnuvası"na katılan Menteşe Belediyesi satranç sporcuları turnuvadan şampiyon olarak döndüler.

14.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:56Satrançta Şampiyon, Menteşeli Sporcular

İki gün süren turnuva sonucunda rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Belediyesi Satranç sporcuları Arda Uzgur A Kategorisinde şampiyon olurken, Nino Kalaycı aynı kategoride ikinci oldu. B kategorisinde mücadele eden Menteşe Belediyesi Satranç sporcusu İbrahim Muhammed Öztürk'te turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan sporcularımız arasında yerini aldı.

Turnuva sonunda sporculara kupaları, Satranç Federasyonu Marmaris/Menteşe İlçe Temsilcisi ve Turnuvanın Başhakemi NA Barış Öztürkile Muğla il hakemlerinden Ufuk Aysu tarafından verildi.


Marmaris, Türkiye, Menteşe, Güncel

Kaynak: Bültenler

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