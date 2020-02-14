Satrançta Şampiyon, Menteşeli Sporcular

İki gün süren turnuva sonucunda rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Menteşe Belediyesi Satranç sporcuları Arda Uzgur A Kategorisinde şampiyon olurken, Nino Kalaycı aynı kategoride ikinci oldu. B kategorisinde mücadele eden Menteşe Belediyesi Satranç sporcusu İbrahim Muhammed Öztürk'te turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan sporcularımız arasında yerini aldı.
Turnuva sonunda sporculara kupaları, Türkiye Satranç Federasyonu Marmaris/Menteşe İlçe Temsilcisi ve Turnuvanın Başhakemi NA Barış Öztürkile Muğla il hakemlerinden Ufuk Aysu tarafından verildi.