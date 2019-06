SATSO 12. Meslek Komitesi üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve çoğunluğunu kitap, kırtasiye, basım, reklam, medya ve yayın kuruluşlarının oluşturduğu 12. meslek komitesi sektör temsilcileri ile yıllık istişare toplantısında bir araya geldi.



Toplantı; Komite Başkanı Zafer Bekdemir, Komite Başkan Yardımcısı Hakan Coşar, 12. Meslek Komitesi'nden Meclis Üyeleri; Murat Güler, Oğuzhan Durak ve Komite üyesi; Hüseyin Zahid Yazaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar, KOSGEB Sakarya İl Müdürü Onur Kurtçu, İşkur Şube Müdürü Necmettin Yıldız, SGK Denetmeni Şaban Kurtaran ve çok sayıda davetli iştirak etti.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Komite Başkanı Zafer Bekdemir, komite çalışmaları ve sektörel mevcut durum değerlendirmesinde bulunarak, "Bugün burada kitap, kırtasiye, basım, reklam, medya ve yayın kuruluşlarının oluşturduğu 12. Meslek komitesinin yıllık istişare toplantısı için bir aradayız. Katılımlarınızdan dolayı her birinize komitem adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler aslında hem kendi sektörlerimizi temsil ederken aynı zamanda Sakarya'nın ticaret yapısının şekillenmesi ve gelişmesine de katkı sağlıyoruz. Hizmet sektörünün önemli kolları bizlerden oluşuyor" dedi.



Bekdemir, "Ekonominin ve piyasaların durumundan en çok etkilenen meslek dallarından biriyiz. Sadece iç piyasa ya da yerel ticaret değil uluslar arası gelişim ve değişimler de bizleri olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Bugün işlerimizi ayakta tutmanın yolu verimlilikten ve yenilikleri yakından takip ederek, inovatif bakış açısı ile hizmet etmekten geçer. Çünkü bizim sektörlerimiz her sektöre hizmet eder, biz gelişirsek onlara da kaliteli hizmet sunarak gelişmelerine katkı sağlarız. Bizler güzel bir filmin perde arkası kahramanlarıyız aslında. İyi bir reklamın iyi bir tasarımın, kaliteli bir ürünün, tanıtımın, reklamın, basımın, basılanın halka ulaşmasının arkasında bizler varız. Bizler; gelişim ve değişimin öncüsü bir sektörün temsilcileri olarak teknolojik altyapısı, üretim kalitesi, nitelikli iş gücü ve diğer sektörlere etkisi ile daha güçlü bir hale gelmek için birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.



SATSO 12. Meslek Komitesi olarak sorunların çözümüne yönelik hep birlikte çözüm üretmeye gayret ettiklerini ifade eden Bekdemir, "Yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirilen oda ve organ seçimlerimizin ardından başladığımız görevi hepimiz farklı kademelerde en iyi şekilde yapmak için gayret gösteriyoruz. Aylık gerçekleştirdiğimiz komite toplantılarımızda sektörümüzle ilgili sorunları ele alarak çözümü noktasında gerekli çalışmaları yürütüyoruz.



Sizlerin öne çıkardığı sorunlar komitemizce değerlendirilerek komite çalışmaları kapsamında çözüm odaklı ilerlemek adına çeşitli programlar düzenlemeye, eğitimler tertip etmeye, komite toplantılarımıza üyelerimizi davet etmeye özen gösteriyoruz. Önerleriniz doğrultusunda daha da fazlasını yaparak iletişimi güçlendirmekten yanayız. Yerelde ya da ulusal anlamda bizleri yakından ilgilendiren ve sektörümüzün önünde engel teşkil eden konuların çözümü hepimize fayda sağlayacaktır. Biz bunun bilincindeyiz. Önerilerinize her zaman açığız" şeklinde konuştu.



12. Meslek Komitesi yıllık İstişare toplantısına katılan SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar ise komite çalışmalarının önemine değinerek, "Odamızı temsil eden 34 adet meslek komitesi var. Bu meslek komitelerinin çalışması odanın ilerde yapacağı hizmetlere çok büyük ışık tutuyor. Kurumsal yapının gerekliliği olarak SATSO; yönetim kurulu, meclisi, meslek komiteleri, üyeleri ve personeli ile bir bütündür. Bu bütünün tüm parçaları birbiri ile koordineli olduğu ve güçlü bir iletişime sahip olduğu sürece başarı kaçınılmazdır. Komitelerimiz de başarı zincirimizin önemli bir halkasıdır. Görüş ve önerileriniz, SATSO'nun vizyonu ve işleyişinin temelidir" ifadelerini kullandı.



SGK Denetmeni Şaban Kurtaran'da kayıtdışı ile mücadelenin önemine değinerek kayıtdışı istihdamın, üretimin, çalışmanın il ve ülke ekonomisine büyük zarar verdiğine dikkat çekerek bu konuda kurumsal mücadelenin yanı sıra hep birlikte mücadele etmenin daha etkin ve gerekli olduğuna vurgu yaptı. Kayıtdışı mücadele ile ilgili bilgi vererek bu konuda SGK'ya bildirimlerin çok önemli olduğunu dile getirdi. 12. Meslek Grubu üyelerinin bir araya geldiği istişare toplantısında önceki dönem meclis ve komite üyeleri; İzzet Dönmez, Tufan Bahar (temsilci), Yaşar Koşunda, Hakan Aykan, Mustafa eriş, 'e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.



Üyeler bir araya gelerek sektörel değerlendirmelerde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA