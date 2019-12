SATSO Başkanı Altuğ: "2020 yılı için sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme görebiliyoruz"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 2020 yılı için sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme görebildiklerini bildirdi.Altuğ, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, ulusal ve uluslararası nitelikte önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını, her yeni yılın, umutların tazelendiği yeni bir başlangıç olarak görülmesi gerektiğini belirtti.2019 yılının tüm zorluklarına rağmen dik duruşu, mücadele azmini ve gelecekle ilgili hedefleri hiç değiştirmediklerini vurgulayan Altuğ, "Türk iş dünyası olarak mücadeleyi ve temkini elden bırakmadan üretmeye devam ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun, üretmemiz gerektiğini biliyoruz. 2020 yılında ülkemizin ve güzel şehrimizin daha huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması, yaşanan tüm sıkıntıların da 2019 yılında kalması, iş dünyası olarak hepimizin ortak temennisidir." ifadelerini kullandı.Altuğ, yeni yılda da üye odaklı hizmet anlayışıyla üyelerin kendilerini ve mesleklerini geliştirebilmeleri, dış dünyaya açılabilmeleri, rekabet güçlerini artırabilmeleri için tüm imkanlarla hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:"Bildiğimiz bir şey varsa o da bu şehrin kalkınması adına beraberlik içinde çalışılması gerektiğidir. 2020 yılında da birlikteliğimizden aldığımız güçle şehrimizin her konusunu düşünecek, sorunları dile getirerek gündeme taşıyacak, kamuoyu oluşturacak, çözüm yolları arayacak ve bu şehrin sesi olmaya devam edeceğiz.İş dünyası olarak mücadelemizin öznesi, vatan sevgimiz ve geleceğe güçlü bir Türkiye emanet etmektir. 2020 yılı için ufukta, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme görebiliyoruz. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle önümüzdeki yılın bugünden daha iyi olacağına inanıyoruz. İş dünyası da üretimin yeni kodlarını programlayarak, büyümede bambaşka pencereler açacaktır. Sorunlarımız olduğu gibi büyük umutlarımız ve hedeflerimiz var. Olumsuzluklar, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı engellemeyecektir. Her zaman sorumluluğumuzun bilincindeyiz.2020 yılının Türk iş dünyası adına daha çok ürettiğimiz, üretimi yatırıma çevirerek ekonomiye katma değer sağladığımız ve ülkemizi daha da ileriye taşıyacağımız bir yıl olmasını temenni ederek, herkesin yeni yılını kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum."