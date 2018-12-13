Satso Başkanı Altuğ'a Ziyaret

AK Parti Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce
, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'u makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altuğ, Yüce'ye başarılar diledi.
SATSO Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette konuşan Altuğ, beraber hizmet edecekleri kurumların yol arkadaşlığında Sakarya'yı birlikte yukarılara çıkarmak için her konuda fikirlerini beyan ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirterek, "Son 20 yılda hızla gelişen ve nüfusu artan bir il olarak gelecek planlarımızı hazırlamalı yol haritamızı sağlam bir şekilde oluşturmalıyız. Bu anlamda gündeme getirdiğimiz Sakarya Ana Stratejik Planı'nı tüm kurumlarımızın katılımı ve görüş birliği ile oluşturarak hedeflerimizi belirlemeliyiz." dedi.
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce de şehrin gelişimi ve sosyo ekonomik dokusunda iş dünyasının katkısına dikkat çekerek, "İş dünyamızın ne kadar saygın ve önemli bir sorumluluğu üstlendiklerinin bilincindeyiz. İş dünyası bizim hizmet anlayışımızın önemli bir paydaşı ve bu şehrin sahipleridir." şeklinde konuştu.
Yüce, Sakarya'nın tarım alanları ve turizm potansiyeli bakımından zengin olduğunu ifade ederek, "Sakaryaspor
gibi basketbol
takımımız da bizleri gururlandıran başarılara imza attı. Süperlig'de olan Sakarya Basketbol takımını önemsiyoruz. Süperlig'deki başarısını takdirle karşılıyor, devamlılığı için hep birlikte gayret edelim istiyorum." ifadelerini kullandı.
Ekrem Yüce,Sakarya
13 Aralık 2018 Perşembe 19:48