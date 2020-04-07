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SATSO Başkanı Altuğ'dan Berat Kandili mesajı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:36
SATSO Başkanı Altuğ'dan Berat Kandili mesajı
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Altuğ mesajında, zihinlerin berraklaştığı ve gönüllerin aydınlandığı güzide gecelerden biri, 11 ayın sultanı ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'ni idrak etmenin sevincinin yaşandığını belirtti.
Özellikle zorlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Berat Kandili'nin vereceği huzura ve umuda ülke olarak çok ihtiyaç olduğunu ifade eden Altuğ, mesajında şunları kaydetti:
"Tefekkür, şükür ve arınma ile daha anlamlı hale gelecek olan bu mübarek gecede ülkemizin ve dünyanın koronavirüs musibetinden kurtulması, dünyaya barış ve huzurun hakim olması için dua edelim. Berat Kandili gibi mübarek gün ve geceleri manevi olarak değerlendirmemiz, hayatımızı daha yaşanabilir kılmamız, karşılıklı sevgi, yardımlaşma, merhamet ve hoşgörümüzün de güçlenmesine vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta üyelerimiz olmak üzere Sakaryalı hemşehrilerimizin, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, bu kutlu gecenin her şeyden önce sağlık, huzur, bereket ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini, barış ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Kandili, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››SATSO Başkanı Altuğ'dan Berat Kandili mesajı - Haberler

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