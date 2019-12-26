Haberler » Ekonomi » SATSO Başkanı Altuğ'dan yerli otomobil değerlendirmesi - Ekonomi

SATSO Başkanı Altuğ'dan yerli otomobil değerlendirmesi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, test sürüşü yapılacak yerli otomobil ile ilgili değerlendirmede bulunarak "Sakarya olarak, yerli otomobili üretme konusundaki ısrarımız devam ediyor" dedi.

26.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:08 SATSO Başkanı Altuğ'dan yerli otomobil değerlendirmesi
Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, test sürüşü yapılacak yerli otomobil ile ilgili değerlendirmede bulunarak "Sakarya olarak, yerli otomobili üretme konusundaki ısrarımız devam ediyor" dedi.

Başkan Altuğ, 100 yıllık otomotiv öyküsü olan Sakarya'nın, bugün bakıldığında da yerli otomobili üretecek altyapı, profesyonellik ve donanıma sahip olduğunu dile getirerek, "Ferizli Bölgemizde kurduğumuz Otomotiv ve Metal İhtisas OSB'miz yerli oto üretecek kapasiteye sahiptir. Ayrıca yan sanayi donanımı, lojistik konumumuz ile de güçlü bir bölgeyiz. Yerli Otomobili üreten 5 babayiğitin bulunduğu Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) girişiminin bir ortağı olan TOBB nezdinde çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Ancak bu sadece SATSO'nun ya da belli kurumların çalışmaları ile değil, tüm şehrin katılımı ve isteği ile olur.

Siyasi lobimizin de desteği sonuca ulaşma anlamında büyük önem taşıyor. Bizim yerli oto konusundaki ısrarımızın siyasilerimiz tarafından da destek görmesi, şehrimizi, bu hazır olan alt yapısıyla birlikte daha da güçlendirecektir" dedi.

Tüm kriterleri karşılıyoruz

Sakarya'nın yerli otomobili üretme sevdasının devam ettiğinin altını çizen Başkan Altuğ, "İnşallah biz yerli otomobili üretme konusunda ısrarcıyız ve siyasi erklerimizin de desteği ile bu işin peşini bırakmayacağız. Yerimiz hazır, donanımımız mevcut ve altyapımız güçlü, yan sanayimiz gelişmiş durumda. Tüm kriterleri karşılıyoruz ve siyasilerimizin de bu konuda bizlerle aynı düşünce de olduklarına inanıyoruz. Yerli oto Sakarya'ya yakışacaktır" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:18   Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi
18:15   BIST100 yüzde 0.29 artıda, dolar 5.93 lirada - Ekonomi
18:12   Borsa rekorlu günü yükselişle tamamladı - Ekonomi
17:50   Brent üç ayın en yüksek düzeyini gördü - Ekonomi
17:46   Altının kilogramı 287 bin 250 liraya yükseldi - Ekonomi
17:28   2020 yılı asgari ücretinin ardından AGİ ücretleri de belli oldu - Ekonomi
17:19   Son Dakika: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, asgari ücret zammını protesto edip basın toplantısından ayrıldı - Ekonomi
17:07   Bakan, "Gemiler, Boğaz'dan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?" sorusuna yanıt verdi - Ekonomi
16:23   İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim - Ekonomi
16:08   Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi - Ekonomi
26.12.2019 18:32:55