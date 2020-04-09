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SATSO Başkanı Altuğ, Kovid-19'un iş dünyasına yansımasını değerlendirdi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde reel sektörün talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

09.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:26
SATSO Başkanı Altuğ, Kovid-19'un iş dünyasına yansımasını değerlendirdi
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde reel sektörün talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.
Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyasına destek olmak ve ayakta kalmalarını sağlamak amacıyla yürürlüğe giren "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nin büyük bir bölümünün TOBB öncülüğünde oda ve borsa üyelerinin talepleri çerçevesinde şekillenmeye devam ettiğini bildirdi.
Üyelerinden gelen her talebin kendileri için önemli olduğunu belirten Altuğ, "Üyelerimiz şundan emin olsun ki; iş dünyasının çarklarını döndürebilmesi için tarafımıza iletilen talepler incelenerek TOBB nezdinde ilgili bakanlıklara iletiliyor ve Cumhurbaşkanlığına hızla ulaşıyor. Üreterek, yatırım yaparak, istihdam sağlayarak bu ülkeyi daha ileriye taşımak için çabalayan sektör temsilcilerimizi bu zorlu süreçte asla yalnız bırakmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- "Üyelerimizin şikayet ve önerilerini almaya devam ediyoruz"
Altuğ, firmaların yaşadığı ekonomik sıkıntıları yakından takip ettiklerini vurgulayarak, üyelerin satso@satso.org.tr adresi üzerinden "Öneri ve Şikayet Paneli" üzerinden ve çeşitli iletişim kanallarından sıkıntı ve taleplerini paylaştıklarını, kendilerinin de bunlar üzerinde istişare ederek öneriler geliştirdiklerini ifade etti.
SATSO üyeleriyle bu süreci atlatmakta ciddi yol katettiklerine inandıklarını aktaran Altuğ, açıklamasında şunları kaydetti:
"Şu bir gerçek; bu zorlu süreçten nasıl çıkılacağını, hangi ekonomik tedbirin fayda sağlayacağını, salgın sürecinde faaliyetlerini aralıksız nasıl devam ettireceklerini iş dünyamız çok daha iyi biliyor. Üyelerimizin de içinde bulunduğu iş dünyası talepleri; vergi, mali yükler, kredi kefalet, lojistik, istihdam, tarım ve idari olmak üzere 8 başlıkta hayata geçirildi ve geçirilmeye de devam ediyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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