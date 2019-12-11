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SATSO'da "TSE Belgelendirme ve Laboratuvar Hizmetleri Bilgilendirme Semineri"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde "TSE Belgelendirme ve Laboratuvar Hizmetleri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

11.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:06SATSO'da
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde "TSE Belgelendirme ve Laboratuvar Hizmetleri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.
SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, konferans salonunda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan TSE yöneticilerinden Cem Ercil, kurumun genel işleyişi, vizyon, misyon ve alt yapısı hakkında bilgi verdi.
TSE'nin kurulduğu günden bu yana üretim ve tüketimde standartları hazırlamak, laboratuvar kurmak, ülkenin rekabet gücünü artırmak gibi hedeflerle çalıştığını, sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapı ve iş yöntemlerini geliştirdiğini aktaran Ercil, şunları kaydetti:
"TSE, standartların hazırlanmasında kural koyabilir hale gelen ve en yüksek oy hakkına sahip kurumlardan bir tanesidir. Üretim, tüketim, sağlık, ulaşım, tarım gibi birçok kapsamda her sektörün ihtiyacına yönelik belgelendirme sistemlerimizle olması gereken standartları sağlıyoruz. Ürünlere, üretim tesislerine standartlarımızın işaretini bırakıyoruz ve her zaman kontrolünü sağlıyoruz. Kurduğumuz laboratuvarlarla deney, kalibrasyon, eğitim ve yeterlilik testleri yürütüyor, faaliyet alanlarımızı ve standartlarımızı her geçen gün genişletiyoruz."

Türk Standartları Enstitüsü, Güncel

Kaynak: AA

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