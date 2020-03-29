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SATSO'da üye aidatları ertelendi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası(SATSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üyelerinin ekonomik mağduriyetini asgariye indirmek amacıyla oda üyesi firmaların ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatı 4 ay erteleme kararı aldı.

29.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:44
SATSO'da üye aidatları ertelendi
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası(SATSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üyelerinin ekonomik mağduriyetini asgariye indirmek amacıyla oda üyesi firmaların ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatı 4 ay erteleme kararı aldı.
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, hem sağlık hem de ekonomik yönden daha önce tecrübe etmedikleri bir sürecin içerisinde olduklarını kaydetti.
İş dünyasının süreci atlatması için desteklenmesi gerektiğinin farkında olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten Altuğ, "Bu doğrultuda üyelerimizden de gelen talepler neticesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) girişimi ve Ticaret Bakanlığımızın izniyle haziran ayında ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatlarının birinci taksidi, gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirilmeksizin, ikinci taksitle beraber ekim ayında ödenmek üzere 4 ay ötelendi." ifadelerini kullandı.
Altuğ, bu zorlu süreçte üyelerin ve iş dünyasının yükünü hafifletmek, ekonomiyi ayakta tutmak ve üreten kesime destek olmak adına sektörlerden gelen talepleri TOBB kanalıyla ilgili kurumlara ileterek çalışmalarının devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Üyelerimiz şundan emin olmalı ki SATSO olarak önceliğimiz, üyelerimizin ekonomik faaliyetlerini ülke menfaatlerine uygun olarak geliştirmek amacıyla sorunlarını çözecek ve beklentilerini karşılamaya yönelik hizmet etmektir. Aidat ertelemesi de bu doğrultuda gayret ettiğimiz çalışmalardan biridir.
Bu gelişmeler adına girişimde bulunan TOBB'a, Ticaret Bakanlığımıza iş dünyası adına teşekkür ediyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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Haberler ›› Güncel ››SATSO'da üye aidatları ertelendi - Haberler

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