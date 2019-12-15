SATSO'da yılın son YİK toplantısı yapıldı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) yönetimi ile oda bünyesinde kurulan, şehrin önde gelen iş adamları, yöneticileri ve kanaat önderlerinden oluşan Yüksek İstişare Kurulu (YİK), üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, toplantıda ülke ekonomisi ve gündemi hakkında görüşlerini belirterek, SATSO'nun 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Dünya ekonomisine ülkelerden ziyade rekabet gücü yüksek kentlerin ve bölgelerin yön verdiği bir dönemde SATSO olarak ilin yerel kabiliyetlerini aktif şekilde değerlendirerek rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Altuğ, "SATSO olarak şehrimizle ilgili ele aldığımız her konuda ve sorunda güçlü bir algı oluşturarak çözüm sağlamak için gayret gösteriyoruz. Şehrimizin yurt içi ve uluslararası alanlardaki etkilerini artırmak, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık gibi her konuda daha da iyi konuma gelmesini sağlamak için gerek tek başımıza gerekse şehrimizin diğer kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altuğ, üretim ve ihracatı artırmaya yönelik projeler geliştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İhracat rakamlarımızı, ihracatçı firma sayımızı artırmak için UPEP, UTE ve SUTGEM gibi projelerimizi geliştirdik. Üyelerimize yönelik yurt dışı fuar ve pazar araştırması gezileri gerçekleştirdik. Üretimimizin artması için yeni OSB projeleri oluşturduk. Bu projeleri gerçekleştirirken çevreye zararlı olmamasını ve insanlığa faydalı olmasını asıl hedefimiz olarak görüyoruz. Çevreye zararlı hiçbir projeye imza atmıyoruz."

Şehirde var olan kültür çeşitliliğine yönelik de çalışmalar gerçekleştirdiklerine işaret ederek, kültürel lezzetlerin anlatılacağı Gastro Sakarya Projesi'ne yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kuruluşların ve firmaların temsilcileri de nitelikli bireylerin oluşmasında meslek liselerinin önemi, üretimin ve ihracatın artırılması, organize sanayi bölgeleriyle yatırımların kente getirilmesi, tarım ve hayvancılıkta üretimin artırılması, şehrin turizm potansiyelinin ve çeşitliliğinin nasıl değerlendirilmesi, KDV iadelerinden kaynaklanan belediye gelir dağılımındaki eşitsizlik, Sakarya'nın konumu ve potansiyelinin verimli kullanılması, doğal kaynakların değerlendirilmesi, şehrin fuar alanı ihtiyacı, yeni vergi uygulamaları hakkında görüş ve önerilerini aktardı.

Kaynak: AA