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SATSO'dan kan ve kök hücre bağışı kampanyası

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Türk Kızılay iş birliğinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

26.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:12SATSO'dan kan ve kök hücre bağışı kampanyası
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Türk iş birliğinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Karasu ilçesinde yaşayan bir lösemi hastasından hareketle "Tolgaya Umut Ol" sloganıyla kurumun hizmet binasında gerçekleştirilen kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu.
Altuğ, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ilik nakli bekleyen hastalara destek olmak için bu kampanyayı başlattıklarını belirtti.
Akşam saatlerine kadar meclis üyeleri ve çalışanların bağışta bulunacağını aktaran Altuğ, özellikle ilik nakli bekleyenler için umut olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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