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SATSO'dan sağlık çalışanlarına destek sürüyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sağlık çalışanları ve halk sağlığına destek olmak amacıyla bağış ve destek çalışmalarına devam ediyor.

03.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:44
SATSO'dan sağlık çalışanlarına destek sürüyor
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sağlık çalışanları ve halk sağlığına destek olmak amacıyla bağış ve destek çalışmalarına devam ediyor.
SATSO'dan yapılan açıklamada, odaya üye olan Ecoplas firmasının ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla koruyucu siperlik üretmeye başladığı bildirildi.
Bu kapsamda firmanın, ürettiği korucuyu siperliklerden 5 bin adet Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışta bulunduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, iş dünyasının zorlu süreçte sorumluluk göstermesine işaret ederek, "Kovid-19 salgınına karşı tüm dünyada özellikle sağlık çalışanları gece-gündüz durmaksızın mücadele veriyorlar. Ülkemizde de salgını durdurmaya yönelik alınan tedbirler kapsamında iş dünyamız da oldukça zorlu bir sürece girdi ancak bu zorlu sürece göğüs gererek halkımıza destek olmak için harekete geçen üyelerimizin olması SATSO camiası adına bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.
Sorumluluk bilinciyle hareket eden iş dünyası temsilcilerine teşekkür eden Altuğ, destek girişimlerinin devamlılığıyla sürecin en az kayıpla atlatılabileceğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››SATSO'dan sağlık çalışanlarına destek sürüyor - Haberler

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