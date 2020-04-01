SATSO Meslek Komiteleri video konferans yöntemiyle toplanıyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten meslek komiteleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler kapsamında aylık olağan toplantılarını video konferans yöntemiyle düzenliyor.SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamdaki ilk toplantılar Isıtma, Soğutma ve Mekanik Tesisat ile Danışmanlık ve Emlak Müşavirliği sektörü temsilcilerinin oluşturduğu 7. ve 28. Meslek Komitesi üyelerince düzenlendi.Salgın riskine karşı komite üyelerinin dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantılarda sektörlere yönelik gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA