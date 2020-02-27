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SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Regaip Kandili mesajı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

27.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:38SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Regaip Kandili mesajı
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altuğ, mesajında, kandillerin insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, dayanışma duygularını arttıran özel geceler olduğunu vurguladı.
Bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek dinin Müslümanlardan istediği sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret gösterilmesi gerektiğini belirten Altuğ, şunları kaydetti:
"Elimizi ve gönlümüzü, uzanabileceğimiz herkese açmalı, birlik ve beraberliğimizi korumaya çaba harcamalıyız.
Recep ayı ile başlayan üç ayları ve bu kutsal geceyi vesile bilerek her yönüyle iyi değerlendirmeliyiz. Bu aylarda yoksullara ve kimsesizlere yardım eli uzatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, üyelerimiz başta olmak üzere üyelerimizin, Sakaryalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, birlikte daha nice kandillere kavuşmayı temenni ediyorum."

Regaib Kandili, Güncel

Kaynak: AA

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