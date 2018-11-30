30 Kasım 2018 Cuma 12:49



30 Kasım 2018 Cuma 12:49

Sattığı dairenin parasını bankaya yatırmaya gelen kişinin 228 bin lirası kapkaç yöntemiyle çalındıANTALYA - Antalya'da sattığı dairenin parasını bankaya yatırmaya gelen kişinin 228 bin lirası kapkaç yöntemiyle çalındı. Edinilen bilgiye göre olay saat 10.45'de Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Altınova Caddesi üzerindeki bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Aynı ilçede 228 bin liraya daire satan emlakçılık ve galericilik yapan Ali Ö., parasını yatırmak için otomobiliyle cadde üzerindeki banka şubesine geldi. Otomobilinden inip bankaya doğru yürüyen Ali Ö.'nün elindeki poşet içinde bulunan para bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle alındı. Hızla kaçan kişi karşı şeritte bekleyen ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobille olay yerinden uzaklaştı. Ali Ö ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Ali Ö'nün ifadesine başvurdu. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.