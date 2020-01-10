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Sattığı mısırın parasını hırsızlarla kaptırdı, şoka girdi

Sattığı mısırın parasını hırsızlarla kaptırdı, şoka girdiKONYA'da çiftçi Fatih Elmalı, sattığı mısırın parası olan 49 bin lirayı bankadan çekip kamyonetinin torpido gözüne koyduktan sonra aracını kilitlemeden inip, bir iş yerine girdi.

10.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:16
Sattığı mısırın parasını hırsızlarla kaptırdı, şoka girdi
KONYA'da çiftçi , sattığı mısırın parası olan 49 bin lirayı bankadan çekip kamyonetinin torpido gözüne koyduktan sonra aracını kilitlemeden inip, bir iş yerine girdi. Elmalı'yı takip eden kimliği belirlenemeyen şüphelilerde torpidodaki parayı 5 saniye içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Paranın çalındığını gören Elmalı ise şok yaşadı.
Olay, dün merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Akan Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Elmalı, hasat ettiği mısırı sattı. Mısırın parası olan 49 bin lirayı Büsan Sanayi Sitesi içerisindeki bankadan çeken Elmalı, parayı kamyonetinin torpido gözüne koydu. Elmalı, yolda aracından inip, kapısını kilitlemeden bir iş yerine girdi. Bu sırada bankadan itibaren Elmalı'yı takip eden şüpheliler, sahte plakalı otomobilleriyle kamyonetin yanına gelerek, 5 saniye içerisinde torpido gözündeki parayı alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bu anları gören bir TIR şoförü ise Elmalı'nın yanına giderek şüphelilerin aracından bir şey aldığını söyledi. Arabasına gelen Elmalı, paranın olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Torpido gözünde ve kamyonda parmak izi çalışması yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sattığı mısırın parasını hırsızlarla kaptırdı, şoka girdi

Elmalı, Fatih, Güncel

Kaynak: DHA


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