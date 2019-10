SAÜ' de 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından "3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" düzenlendi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen kongrede 'Değer Temelli Sağlık Hizmetleri' teması ele alındı. Kongre, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can ve Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Akbolat'ın açılış konuşmaları ile başladı.



Türkiye'den ve yurt dışından alanında uzman birçok akademisyenin katıldığı kongrede konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, sağlık hizmetlerinin en önemli hizmetlerden birisi olduğunu söyledi. Bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Savaşan, "Sağlıkta ölüme çare bulunmadıkça, sağlıklı bir şekilde uzun yaşamanın yöntemi bulunmadıkça, bir sorun devam edecek gibi görünüyor. Vatandaşlar daha yaygın bir hizmetler bekliyor. Bu kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



İnsanların daha kaliteli sağlık hizmeti alması için bu tür kongrelerin gerekli olduğunu ifade eden Dekan Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, "İşin temelinde aşk olmalı. İşin, bunu hisseden insanlar tarafından yapıldığı zaman her şeye değer. Böylece daha kaliteli sağlık hizmetleri hem almaya hem de sunmaya muktedir olarak bunu hak ederler" diye konuştu.



Sağlık hizmetlerinin günümüzde gittikçe artan maliyetlerine karşılık edinilen kazanımların da gittikçe geliştiğini ve buna rekabet ortamının da eklendiğini belirten Doç. Dr. Akbolat, "Topluma veya insanlara değer katacak bir takım hizmetleri, aldığımız maliyetlerin karşılığında sunmak zorundayız. En iyi sağlık hizmeti verilen değer sağlık hizmetidir. İnsanlara belirli bir hakkaniyete uygun hizmetler sunduğumuz zaman, insanlar da bizim sunduğumuz hizmetler karşılığında bir takım kazanımlar elde ettiğinde, biz 'değer' temelli sağlık hizmeti sunmuş oluruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA