SAÜ'de, '21. Yüzyılda Öğretmen Olmak' konulu konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle Prof. Dr. Özcan Demirel'in konuşmacı olarak katıldığı '21. Yüzyılda Öğretmen Olmak' konulu konferans düzenlendi.



24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, mini bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 36 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Prof. Dr. Özcan Demirel, 21'nci yüzyılda Türkiye'deki öğrenci, öğretmen, derslik ve okullaşma sayılarına ilişkin bilgiler verdi. 21'nci yüzyılın bilgi toplumuna öğretmen yetiştirmek için eğitim fakültelerinin mükemmeliyet merkezi olmaları gerektiğine değinen Demirel, eğitim fakültelerinin yeni kuşakları yetiştirmeye hazır olup olmadıkları konusunun tartışılması gerektiğini vurguladı. Bilgi toplumu öğretmenini yetiştirmede dünyanın farklı ülkelerinde takip edilen eğitim modellerinden örnekler veren Prof. Dr. Özcan Demirel, öğretmenlerin sahip olması gereken özellikleri de öğretmen adaylarıyla paylaştı. - SAKARYA

Kaynak: İHA