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SAÜ'de Atlı Sporlar Topluluğu bir araya geldi

Sakarya Üniversitesi Atlı Sporlar Topluluğu, tanışma etkinliğinde bir araya geldi.

18.10.2019 12:00SAÜ'de Atlı Sporlar Topluluğu bir araya geldi
Sakarya Üniversitesi Atlı Sporlar Topluluğu, tanışma etkinliğinde bir araya geldi.

SAÜ Esentepe Kampüsü Bayrak Tepede düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, etkinlik alanına getirilen atlara öğrenciler ilgi gösterdi. Alana gelen öğrencilere topluluk tanıtımı yapıldı ve tanıtımın ardından at biniciliğine ilgi duyan öğrenciler, bakıcılar yardımıyla kampüs içinde ata binerek tur attılar. At biniciliğinde tecrübeli bazı öğrenciler, katılımcılara biniş tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi ve ardından engel atlama gösterisi yaptı. Öğrenciler gün boyu süren etkinlikte atlarla birlikte fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirme fırsatı yakaladılar. Etkinliğin devamında topluluğa üye olmak isteyen öğrencilerin işlemleri yapıldı. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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