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SAÜ'de bahar dönemi başladı

Sakarya Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi başladı.

03.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:07SAÜ'de bahar dönemi başladı
Sakarya Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi başladı.

SAÜ 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıtları, 27 Ocak Pazartesi ve 2 Şubat Pazar günleri arasında tamamlandı. Bahar Dönemi ders kayıtları sonucu toplam 36 bin 596 öğrenci, öğrencilerin yüzde 72'si derse yazılma işlemlerini tamamladı. Farklı nedenlerle derse yazılamayan öğrenciler için mazeretli yazılmalar 3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Normal kayıtların tamamlanmasıyla birlikte kayıtlarını çeşitli nedenlerle yapamayan öğrenciler, 'mazeretli yazılma' döneminde ders kayıtlarını yapabilecekler. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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