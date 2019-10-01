SAÜ'de 'Doğada Yaşam ve Kampçılık' eğitim semineri düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Doğada Yaşam ve Kampçılık Topluluğu, doğada yaşam ve kampçılığa yönelik eğitim semineri düzenledi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen seminere öğrenciler yoğun bir ilgi gösterdi. Seminerde öğrenciler, kampçılığın temel unsurlarına ve doğa yürüyüşünde uygulanması gereken bazı kurallara yönelik detaylı bilgi aldılar. Tabiat bilincine katkı sağlamayı amaçlayan eğitimde çadır kurulumu, tulum kullanımı, doğada giyinme biçimleri ve doğada beslenme yöntemleri gibi temel kampçılık bilgileri paylaşıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA