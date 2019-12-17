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SAÜ'de, futbol turnuvası düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi ile 2F1K Farklı Fikirler Öğrenci Topluluğu tarafından futbol turnuvası düzenlendi.

17.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:43SAÜ'de, futbol turnuvası düzenlendi
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi ile 2F1K Farklı Fikirler Öğrenci Topluluğu tarafından futbol turnuvası düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Tesislerinde oynanan turnuvanın final maçında İşletme United ile Cartels takımları karşı karşıya geldi. Gollü geçen maçta İşletme United, Cartels takımını 7-0 yenerek şampiyonluğu aldı. Karşılaşmanın golleri oyuncular Halit (5), Burak (1) ve Furkan (1)'dan geldi.

SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, turnuvaya katılanlara teşekkür ederek, "Öncelikle turnuvayı kazanan takımımız İşletme United takım kaptanı Furkan Sağıroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Turnuvaya katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ederiz. Çok güzel başlayan turnuvamız çok güzel bir şekilde sona erdi. İşletme Fakültesi olarak her zaman fark oluşturmak isteyen, fark oluşturmayı seven bir fakülteyiz. Öğrencilerimizin akademik hayatı kadar sosyal hayatı da bizim için çok önemli. Her alanda öğrencilerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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