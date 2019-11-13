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SAÜ'de "Gençlik Dönemi İnanç Meseleleri Çalıştayı"

Uluslararası İslami Düşünce Enstitüsü (IIIT) ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ortaklığında "Gençlik Dönemi İnanç Meseleleri Çalıştayı" yapıldı.

13.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:54SAÜ'de
Uluslararası İslami Düşünce Enstitüsü (IIIT) ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ortaklığında "Gençlik Dönemi İnanç Meseleleri Çalıştayı" yapıldı.
SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi'nde Müslüman gençliğin inanç problemlerinin tespitine yönelik yapılması planlanan alan araştırmasının kapsam, yöntem ve içeriğinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya, akademisyenler, IIIT araştırmacıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri katıldı.
SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı ve IIIT temsilcisi Dr. Anas al-Shaikh-Ali'nin açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay, üç oturumda gerçekleşti.
Birinci oturumda sunum yapan Prof. Dr. Cağfer Karadaş, deizm ve ateizm felsefelerinin ortaya çıkışı, gençler arasında yayılma sebepleri ve bunlarla mücadeleye yönelik tekliflerinden bahsetti.
Prof. Dr. Kemal Batak ise konuyla ilgili öncelikle yapılması gerekenin ateizmin tanımlanması olduğunu vurgulayarak, bu felsefenin temel argümanları ve karşı argümanlar üzerinde durulması gerektiğinin altını çizdi.
Sunumların ardından, Prof. Dr. Burhanettin Can ve Dr. Heba Raouf Ezzat başta olmak üzere katılımcılar, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Çalıştayın öğleden sonraki ikinci oturumunda ise SAÜ ve IIIT ortaklığında yapılması planlanan, Batı'da ve Müslüman ülkelerde yaşayan Müslüman gençliğin inanç meseleleriyle ilgili geniş kapsamlı araştırmanın yöntemi, katılımcıları ve araştırmada uygulanacak anket sorularının hazırlanma süreci üzerinde yoğunlaşıldı.
Bu oturumda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsilen çalıştaya katılan Mustafa Bülbül, başkanlığın gençliğe yönelik çalışmalarından bahsetti.
Çalıştayın son oturumunda ise çalışmanın önemi ve araştırmayla ilgili bir sonraki toplantıya kadar yapılması gereken hususlar üzerinde durularak, genel değerlendirmelerde bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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