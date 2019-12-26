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SAÜ'de 'Güvenli Sürüş Kuralları' konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Güvenli Sürüş Kuralları" adlı etkinlik düzenlendi.

26.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:56 SAÜ'de 'Güvenli Sürüş Kuralları' konuşuldu
Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Güvenli Sürüş Kuralları" adlı etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlisi Murat Ünal konuşmacı olarak katıldı. Murat Ünal konuşmasında güvenli sürüş kuralları başlığı altında cep telefonu kullanımı konusuna değinerek, cep telefonunun sürüş esnasında kullanılmasının birçok kazaya sebep olduğunu söyledi. Katılımcılara yolda yürürken ve arabada seyir halindeyken gerçekleşen kaza örneklerini gösteren Ünal, dikkat edilmesi gerekenler konusunda önerilerde bulundu. Ünal, "Hedeflerinize ve hayallerinize vücut bütünlüğüyle ulaşmak istiyorsanız, bunların bir tanesi de trafik kullarına uyumdur" dedi. Ünal, emniyet kemerinin doğru kullanılması, motosiklet ve motorlu bisiklet süren kişilerin trafikte dikkat etmesi gerektiği kurallar, hız konusu ve dönen kavşakların kullanılmasında dikkat edilmesi gerekenler konularına değindi. Ünal "Trafikte güven trafik kurallarına uyumdan geçiyor. Öğrendiğiniz kuralları kullanırsanız tehlikelerden korunursunuz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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