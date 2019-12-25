Haberler » Güncel » SAÜ'de ilköğretim öğrencilerine Enerji ve Enerji Tasarrufu anlatıldı - Haber

SAÜ'de ilköğretim öğrencilerine Enerji ve Enerji Tasarrufu anlatıldı

Sakarya Üniversitesi IEEE Öğrenci topluluğu tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Children in Power" adlı etkinlik düzenlendi.

25.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:12 SAÜ'de ilköğretim öğrencilerine Enerji ve Enerji Tasarrufu anlatıldı
Üniversitesi IEEE Öğrenci topluluğu tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Children in Power" adlı etkinlik düzenlendi.

Farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen etkinlik, IEEE öğrenci topluluğunun bir alt kolu olan PES (Power and Energy Society) tarafından Sakarya Hızırtepe Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Topluluk öğrencileri etkinlikte dünyanın geleceği için enerjinin ve enerji kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiği konularında ilkokul ve ortaokul öğrencilerini bilgilendirirken, tasarruf yöntemlerini ve tasarrufun önemini anlattılar.

Enerji tasarrufunun kaynak kullanımının küçük yaşta edinilmesi gereken önemli bir davranış olduğunu belirten topluluk üyeleri, bu davranışın çocuklara özellikle ebeveynler tarafından küçük yaşta aktarılması gerektiğini söylediler.

Hızırtepe Ortaokulu öğrencileri etkinlikten çok mutlu olduklarını ve tekrar bu etkinliklerin okullarında yapılmasını istediklerini belirttiler. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:58   "Hukuk Devleti ve Yargı Reformu" programı - Haber
18:58   Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı - Haber
18:56   Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar: "Türkiye'nin son dönemde iki tane oyun bozan hareketi var" - Haber
18:53   Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı - Haber
18:52   OMÜ öğrencilerinden Aybüke Yalçın anısına kütüphane - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
17:39   Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
25.12.2019 19:01:38