SAÜ'de Kadınlar Günü fidan dikimi ile kutlandı
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Araştırma Öğrenci Topluluğu (ÇEKAT) tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.
09.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:07
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Araştırma Öğrenci Topluluğu (ÇEKAT) tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin ön bahçesine laleler dikildi. Etkinliğe SAÜ öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Dikilen lalelerin renkli görüntüler oluşturduğu etkinlikte, topluluk tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi anlatılarak, cinsiyet eşitliğine vurgu yapıldı. - SAKARYA
Etkinlik kapsamında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin ön bahçesine laleler dikildi. Etkinliğe SAÜ öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Dikilen lalelerin renkli görüntüler oluşturduğu etkinlikte, topluluk tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi anlatılarak, cinsiyet eşitliğine vurgu yapıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :SAÜ'de Kadınlar Günü fidan dikimi ile kutlandı
Etiketler : Sakarya Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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