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SAÜ'de Kağıt Yapım Çalıştayı düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Resim Bölümü tarafından Kağıt Yapım Çalıştayı düzenlendi.

12.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:54SAÜ'de Kağıt Yapım Çalıştayı düzenlendi
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Resim Bölümü tarafından Kağıt Yapım Çalıştayı düzenlendi.

Personel hareketliliğiyle Zaragoza Üniversitesi'nden gelen Leticia Fayos Bosch ve Bartolome Palazon Cascales koordinatörlüğünde SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özgün Baskı Atölyesinde kağıt yapım çalıştayı düzenlendi.

Araştırma görevlisi Kevser Akçıl aracılığıyla düzenlenen atölye çalışmasında İspanyol sanatçılar Bosh ve Cascales, iki gün boyunca kağıt ve kartonları geri dönüştürerek yeniden kullanılabilir her yüksek kalite kağıt üretimi yaptılar. Kağıdın tekrar kullanımı sağlanarak, geri dönüşüme dikkat çekilen etkinlikte öğrenciler ürettikleri kağıtlar ile eserlerini tamamladı. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Erasmus, Güncel

Kaynak: İHA

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