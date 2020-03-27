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SAÜ'de "Koronavirüs Küresel Takip Paneli" tasarlandı

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyadaki geniş çaplı analizi için "Koronavirüs Küresel Takip Paneli" tasarlandı.

27.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:18
SAÜ'de
Sakarya Üniversitesince (SAÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyadaki geniş çaplı analizi için "Koronavirüs Küresel Takip Paneli" tasarlandı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, geçen yılın aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyaya yayılımını takip etmek üzere bir panel hazırlandığı belirtildi.
Panelin, SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi ve SAÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Döker ile Samsun Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi Fatih Ocak'ın ortak çalışmalarıyla oluşturulduğu aktarıldı.
Tasarlanan panelin, dünyada hem de salgının görüldüğü ülkelerde enfekte olan, iyileşen ve yaşamını yitiren vaka sayılarının güncel olarak takip edilmesine olanak sağladığı aktarılan açıklamada, panel üzerinden illerdeki yaş aralıklarının nüfusa göre dağılımı ve hastanelerin yoğun bakım kapasitelerinin de görüntülenebildiği belirtildi.
"Vakalar farklı coğrafi verilerle analiz edilebilecek"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Döker, tasarladıkları panelin coğrafi verilerin toplanması, depolanması, sorgulanması, izlenmesi ve analiz edilmesinde önemli imkanlar sunduğunu belirtti.
Küresel Takip Paneli'nin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısında kurgulandığını aktaran Döker, "Günümüzde CBS teknolojilerinin kullanımı birçok alanda hızla artmaktadır. Bunlardan birisi de halk sağlığı ve epidemiyolojidir. CBS'nin epidemiyolojideki en yararlı işlevlerinden biri ise vakaların mekansal dağılımının haritalanması ve farklı coğrafi veriler ile analizinin sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
"Yoğun bakım ünitelerinin il bazında dağılışı görülebilecek"
Açıklamada, hem web hem de mobil uygulama olarak tasarlanan panelle koronavirüs salgınının mekansal dağılımını haritalandırdıklarının bilgisini paylaşan Döker'in şu ifadelerine yer verildi:
"Bunun yanı sıra bu uygulamayı nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı ile ülkemizdeki 10 bin kişiye düşen yoğun bakım ünitelerinin il bazında dağılışı gibi farklı verilerle de zenginleştirdik. Ülkemiz verilerinin ön planda tutulduğu web-mobil uygulamamızın tüm kullanıcılara faydalı olmasını temenni ediyoruz."
Panele, web üzerinden "https://cbskampus.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/233c6c3e8a7144eb8153ca1636ea3f86" linkiyle mobilden de "https://cbskampus.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7345f2e16a4448c488d58f32338e1b55" linkiyle erişim sağlanabiliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Sakarya, Güncel

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