SAÜ'de koronavirüs önlemleri
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversitede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler alındığını, yurt dışından yeni dönen öğrencilerin 14 gün süreyle devamsızlıktan muaf tutulacağını bildirdi.
11.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:38
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversitede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler alındığını, yurt dışından yeni dönen öğrencilerin 14 gün süreyle devamsızlıktan muaf tutulacağını bildirdi.
Savaşan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgın tehlikesine karşı tedbirler alınması ancak panik havası oluşturulmaması gerektiğine işaret etti.
SAÜ olarak gereken tedbirleri aldıklarını ve ilave tedbirler almaya devam edeceklerini aktaran Savaşan, bu kapsamda yurt dışı etkinlik katılımlarının ve yurt dışı katılımlı etkinliklerin iptal edildiğini ifade etti.
Öğrenci ve personelin Bakanlık açıklamalarına ve bilgilendirmelerine uyması gerektiğine değinen Prof. Dr. Savaşan, açıklamasında şunları kaydetti:
"Uluslararası öğrencilere, etnik kökene ve fizyolojik görünüşe göre ayrımcılıktan kaçınılmalıdır. Varsa yurt dışından yeni dönen öğrencilerimiz ve personelimiz 14 gün süre ile bireysel karantina uygulamalı (toplu yerlerden uzak durma ve teması minimize etme) ve belirtiler bulunması halinde sağlık kuruluşlarına başvurmalı. Yurt dışından yeni dönen öğrencilerimiz (belgelendirmeleri şartıyla) devamsızlıktan iki hafta süreyle muaftır. Bu durumdaki personelimizin birimini iletişim araçlarıyla bilgilendirmesi yeterlidir."
Savaşan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgın tehlikesine karşı tedbirler alınması ancak panik havası oluşturulmaması gerektiğine işaret etti.
SAÜ olarak gereken tedbirleri aldıklarını ve ilave tedbirler almaya devam edeceklerini aktaran Savaşan, bu kapsamda yurt dışı etkinlik katılımlarının ve yurt dışı katılımlı etkinliklerin iptal edildiğini ifade etti.
Öğrenci ve personelin Bakanlık açıklamalarına ve bilgilendirmelerine uyması gerektiğine değinen Prof. Dr. Savaşan, açıklamasında şunları kaydetti:
"Uluslararası öğrencilere, etnik kökene ve fizyolojik görünüşe göre ayrımcılıktan kaçınılmalıdır. Varsa yurt dışından yeni dönen öğrencilerimiz ve personelimiz 14 gün süre ile bireysel karantina uygulamalı (toplu yerlerden uzak durma ve teması minimize etme) ve belirtiler bulunması halinde sağlık kuruluşlarına başvurmalı. Yurt dışından yeni dönen öğrencilerimiz (belgelendirmeleri şartıyla) devamsızlıktan iki hafta süreyle muaftır. Bu durumdaki personelimizin birimini iletişim araçlarıyla bilgilendirmesi yeterlidir."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Sakarya Üniversitesi, Fatih, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı