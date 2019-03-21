Saü'de Nevruz Coşkusu

Kaynak: İHA

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen şenlikle kutlandı.SAÜ İzci Topluluğu ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Helikopter Pist Alanında organize edilen etkinliğe SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, idari ve akademik personeller ile öğrenciler katıldı.Helikopter Pist Alanında yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayan öğrenciler, halay çekerek baharın gelişini kutladılar. Şenlikte katılımcılara pilav ve tatlı ikramında da bulunuldu. - SAKARYA