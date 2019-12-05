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SAÜ'de 'Stres ve Çatışma Yönetimi' konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından 'Stres ve Çatışma Yönetimi' başlıklı konferans düzenlendi.

05.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:40SAÜ'de 'Stres ve Çatışma Yönetimi' konuşuldu
Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından 'Stres ve Çatışma Yönetimi' başlıklı konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Dr. Hülya katıldı. Aksakal, stres kavramını açıkladı ve stresin günümüzün ciddi bir sorunu olduğunu söyledi. Stresin fiziksel, duygusal, bedensel, davranışsal ve zihinsel olmak üzere beş çeşit etkisinin olduğunu söyleyen Aksakal, bunların sesin titremesi, terleme, tahammülsüzlük, üzüntü, aşırı iştahsızlık, tansiyon problemleri, enerji kaybı, aşırı korku, olayları ve insanları hatırlayamama durumu, mide sorunları, hassaslık ve olumsuz düşünme gibi sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Aksakal, önlem alınmaması durumunda depresyona kadar varabileceğini ifade etti.

Stresin aşamalarını açıklayan Dr. Hülya Aksakal, "Birinci aşamada daha çok aşırı sinirsel enerji gelir. İkinci basamak ise artık tükenme başlar. Üçüncü basamakta mide sorunları ve uyku bozuklukları olabilir. Dördüncü evrede günü geçirmede zorluk yaşar. Yani hiçbir şeyden memnun olmaz. Kişinin psikolojik destek alması gerekebilir. Beşinci aşamada aşırı tükenmişlik göstergeleri mevcuttur. Altıncı aşamada artık panik atak nöbetlerine kadar ulaşmıştır" dedi.

Stresin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Dr. Hülya Aksakal, "Stresinizi yönetirken nelerin strese soktuğunun ve bunlara karşı fiziksel ve duygusal tepkilerinizin neler olduğunun tespit edilmesi gerekir. Dikkatinizi rahatsızlığınıza verin. Bunu ihmal etmeyin. Hangi olayın sizi rahatsız ettiğini belirleyin. Vücudunuzun strese nasıl tepki verdiğini belirleyin. Neyi değiştirebileceğinizi tespit edin. Meselenin olumsuz yanlarına çaba harcamayın. Daha ılımlı bakış açıları geliştirin" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Aksakal, Güncel

Kaynak: İHA

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