SAÜ'de Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde (STMF) "Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi" 20 Kasım'da açılacak.

STMF Görsel İletişim Tasarımı Ana Sanat Dalı yüksek lisans öğrencilerinin, 2018 ve 2019 bahar dönemlerindeki "Fotoğraf ve Temsil Sınırları" dersinde yaptıkları fotoğraf projelerinden oluşan serginin danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Suzan Orhan yapıyor.

Sergide, 12 öğrencinin projesi yer alıyor.

SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde 20 Kasım saat 15.00'de açılacak sergi, 29 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA