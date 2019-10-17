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SAÜ'de Türkiye'nin depremselliği ele alındı

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişlim Merkezi (SASGEM) tarafından "Türkiye'nin Depremselliği ve Deprem Güvenli Yaşam" başlıklı bir konferans düzenlendi.

17.10.2019 14:11SAÜ'de Türkiye'nin depremselliği ele alındı
Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişlim Merkezi (SASGEM) tarafından "Türkiye'nin Depremselliği ve Deprem Güvenli Yaşam" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa SAÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Gülen konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Gülen, konuşmasında Türkiye'nin depremselliği hakkında bilgiler verdi.

Konferansta 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve 11 Mart 2011 Japonya Depreminden görüntüler izleten Prof. Dr. Gülen, her iki depremin de ekonomide ciddi zararlara neden olduğunu söyledi. Son 50 yılda dünyada meydana gelen deprem bölgelerine dikkat çeken Prof. Dr. Gülen, "Depremler zincirleme afetlere neden olabiliyor, yangınları tetikleyebiliyor. 1906'da San Francisco Depreminde, depremde ölenler kadar yangında da ölenler oldu" dedi.

Deprem ve doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Gülen, Türkiye'nin deprem istatistiklerinin incelenmesi durumunda yarın bir deprem olmasına şaşırılmaması gerektiğine işaret ederek, "Son 120 yıllık istatistiklere baktığımızda, Türkiye'de ortalama olarak her 4 senede bir 7 veya daha yüksek şiddette bir depremin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Bilgilenme kısmına gelince, ilk önce afet riskine karşı nasıl hazırlanacağımızı ve nasıl korunacağımızı öğrenebileceğimiz eğitim programlarına katılmamız gerekiyor. Örneğin, her sene Mart ayının ilk haftası Deprem Haftası olarak belirlendi. O hafta yapılan deprem tatbikatlarına katılmak önemli. Afet durum çantası bulundurmanız, hazırlıklardan biridir. Afet ve acil durum çağrısı yapıldığında buluşacağınız alanları belirlemeniz lazım. Evde, iş yerinde, deprem anında size zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Konferans Ankara Deprem Simülasyon Merkezi videosu ve soru cevap kısımlarıyla devam etti. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Türkiye, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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