SAÜ'de yaşayan kampüsün ilk etabı hayata geçiyor

Yaşayan Kampüs projesinin ilk etabı olan yürüyüş yolunun yüzde 90'lık kısmı tamamlandı. Sakarya Üniversitesinde yeni eğitim-öğretim döneminin başlangıcı ile birlikte öğrenciler, yürüyüş yolu güzergahında zaman geçirebilecekleri ve dinlenebilecekleri sosyal ortamlara kavuşacaklar. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Ekim'den itibaren tüm yürüyüş yolunun üzerindeki sosyal donatılarla birlikte öğrencilerin hizmetinde olacak" dedi.Dönüşüm başladı ve devam ediyorÜniversite iktisadi işletmesi tarafından işletilecek olan kantinlerde hem altyapı hem de üstyapı anlamında dönüşüm devam ediyor. İktisadi işletme tarafından işletilecek olan kantinlerde, başta bu kantinlerin mutfakları olmak üzere kullanılan tüm üstyapı araçlarının yenilenme çalışmalarında sona gelindiğini belirten Prof. Dr. Savaşan, "Ekim ayının başından itibaren kantinler yeni mutfaklarına ve mutfak ekipmanlarına kavuşacak. Üniversitemizde kantinlerdeki konforu ve kaliteli mekanları oluşturmak amacıyla bin adet sandalye ve 250 adet masa, Ekim ayının başından itibaren kantinlerde öğrencilerin hizmetinde olacak" şeklinde konuştu.Tüm fakültelerde öğrencilerimizin hizmetine otomatları da sunacağızYiyecek ve içecek otomatlarının öğrencilerin hizmetine sunulacağını kaydeden Prof. Dr. Savaşan, "Fakülteler sıcak içecek ve yiyecek otomatları ile zenginleştirilecek ve öğrencilerin 7/24 temel ihtiyaçlarını karşılayacak olan ürünlere kavuşmaları sağlanacak. Halihazırda 5 yiyecek içecek ve 5 sıcak içecek otomatı bulunan fakültelerin yanı sıra başta öğrencilerin yoğun zaman geçirdikleri kütüphane olmak üzere diğer fakültelere de otomatların konulma işlemi Ekim ayında tamamlanması planlanıyor. Başta yenilenen yürüyüş yolu güzergahında oluşturulacak sosyal mekanlar olmak üzere, üniversitenin doğal güzelliğinin etkin kullanımını sağlayacak olan yeni mekanların hazırlık ve ihale süreçleri de başladı" dedi.Eğitim, Siyasal Bilgiler ve Hukuk fakülteleri yeni kafeteryalarına kavuşuyorHendek Eğitim Fakültesinde lisans, lisans üstü ve formasyon eğitimi almakta olan 6 bin civarı öğrencinin zaman geçirebileceği bir sosyal alana ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Rektör Savaşan, bu ihtiyacın farkında olduklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi. Prof. Dr. Savaşan, "Hendek Eğitim Fakültemizin bahçesine öğrencilerimizin keyifle zaman geçirecekleri modern ve şık bir kafeterya yapılması için çalışmaya başladık. Planları çizildi ve projelendirildi. En kısa zamanda da ihale süreci başlatılarak yıl sonunda öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Yeni kafeteryanın yapım süreci bitene kadar öğrencilerin her ihtiyacını rahatlıkla karşılayacakları bir kantin hazırlandı. Özellikle Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz başta olmak üzere Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerimiz kendi fakültelerinde bir kafeteryanın yokluğunu sıklıkla Rektörlüğümüze bildiriyorlardı. Biz de bu istekleri dikkate alarak her iki fakülteye de ortak kullanabileceği ve iki fakülteye de hizmet sunabilecek yeni bir mekan oluşturduk. Bu mekanda 1 Ekim itibariyle öğrencilerimizin kullanımında olacak" dedi.Hem ürün kalitesi, hem standartlar hem de hijyen vazgeçilmezlerimizÖğrencilere kaliteli ürünlerin sunulması ile ilgili olarak bir çok büyük firma ile özel anlaşmaların yapıldığını belirten Savaşan, "Öğrencilerimiz kaliteli ürünleri, hijyenik şartlarda mümkün olan en ucuz fiyatla yiyecekler" diye konuştu. Özellikle tost, sandviç, köfte, döner gibi bir çok ürünün el değmeden hazırlanmış ambalajlı ürünler olduğunu ve bu şekilde öğrencilerin kullanımına sunulacağını belirten Rektör Savaşan, "Öğrencilerimiz Türkiye'nin en büyük zincirlerine hizmet sunan profesyonel firmalarca hazırlanmış ambalajlı ürünlerin en yüksek hijyen standartlarında yiyebilecekler" diye konuştu.İktisadi işletmenin bünyesine eski çalışanları da katarak yeni bir ekip oluşturdukİktisadi işletmenin bünyesinde yüzde 30'dan fazlası eski çalışanlardan oluşan yeni bir ekip kurduklarını belirten Rektör Savaşan, "İktisadi işletme bünyesinde çalışan kantinlerde ilk etapta 30'un üzerinde tam zamanlı çalışan ile hizmete devam edeceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi iktisadi işletme tarafından devir alınan kantinlerdeki eskiden çalışan birçok kişiyi de iktisadi işletme bünyesine kattı. Bunların sayısı şu an 9. Bunların yanı sıra yeni çalışanlar da kantinlerde hizmete devam edecekler. Bu çalışanlar asgari ücret üzerinden ücret alacaklar, mesai durumlarına göre çalışanlara mesai ücretleri ödenecek ve bir çalışanın eline mesai durumuna göre 2 bin 20 ila 3 bin lira arasında bir para geçebilecek. Tüm çalışanlarımızı kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çalıştırıyoruz ve haklarını tam olarak almalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.Öğrenciler için yarı zamanlı çalışma imkanı başlıyorYaşayan Kampüs Projesi ile oluşturulacak yeni alanlarda, özellikle kantin ve kafeteryalarda üniversite öğrencilerinin istihdam edileceğini belirten Rektör Savaşan, "İktisadi işletme tarafından işletilecek olan kantinlerde öğrencilerimiz istihdam edilecekler. Başlangıçta 30 öğrencinin istihdamı planlanıyor. Bu sayı süreç içerisinde artacak. Bu öğrencilerimiz hem okuyup hem de çalışma imkanları elde edecekler. İktisadi işletme bünyesinde yarı zamanlı çalışacak öğrencilere asgari ücretin brüt tutarı üzerinden saatlik ödeme yapılacak ve bu öğrencilerimiz çalıştıkları süre boyunca sigortalı olarak çalışacaklar. Öğrencilerimizden çalışmak istedikleri mekanlar ve zamanlar ile ilgili kayıt toplamaya başladık. Gerekli mülakat süreci sonrasında Ekim ayından itibaren öğrencilerimiz kantinlerde ve fakültelerde çalışmaya başlamış olacaklar" dedi. - SAKARYA