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SAÜ'den "Global Türk Teknolojisi Sunny" konferansı

Sakarya Üniversitesi 21 Gün 37 Derece İş Topluluğu tarafından "Global Türk Teknolojisi Sunny" adlı konferans düzenlendi.

18.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:24SAÜ'den
Üniversitesi 21 Gün 37 Derece İş Topluluğu tarafından "Global Türk Teknolojisi Sunny" adlı konferans düzenlendi.
Sakarya Üniversitesinden yapılan açıklamada, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa, Sunny Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca'nın konuşmacı olarak katıldığı belirtildi. Açıklamada, Adem Atmaca'nın konuşmasına kişisel bir girişimci olarak hayata atılan babası Hayrettin Atmaca'dan söz ederek başladığı ve babasının Hong Kong'da bir yol üzerinde satılan walkman ile teknoloji alanında yerli üretim yapan Sunny markasının temellerini attığını söylediği ifade edildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, markanın, ürettiği elektronik ürünler sayesinde Türkiye'nin üçüncü büyük elektronik üreticisi koltuğuna oturduğu belirtildi. .
Açıklamada, çalışanlarının yüzde 60'ının kadın olduğunu söyleyen Atmaca'nın Ar-Ge'nin önemini vurgulayarak "Ar-Ge demek, bağımsızlık ve özgürlük demektir. Eğer Ar-Ge'si tasarımı ve kodları size ait olmayan bir ürünse, siz bir yere bağımlısınız demektir." dediği bildirildi.

Sakarya Üniversitesi, Hong Kong, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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